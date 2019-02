SCIENCES PO Kamel Daoud dispensera des cours

Mercredi 30 janvier, Kamel Daoud a inauguré une nouvelle chaire d'écrivain en résidence à Sciences Po Paris. Une initiative inédite dans le paysage universitaire français.

Dès janvier et pendant six mois, les étudiants travailleront avec Kamel Daoud, qui a choisi d'intituler ses cours «L'écriture à rebours» et «L'écriture, la lecture et la construction du sens.» Kamel Daoud qui s'est encore distingué cette année en publiant Le Peintre dévorant la femme (Barzakh 2018) est ainsi le premier écrivain accueilli par le prestigieux institut d'études politiques. Une belle récompense pour l'auteur de Meursault, contre-enquête et un bon point à rajouter au CV de sa riche carrière.