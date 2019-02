CONSTANTINE Atelier analyse cinémato-graphique

Amateur de cinéma et surtout vous qui aimez décortiquer chaque image d'un film, cet atelier est fait pour vous! En effet, l'Institut français de Constantine ouvrira ses portes à un atelier d'analyse cinématographique prévu pour le 9 février prochain.

Il s'agira pour l'occasion de décortiquer le langage cinématographique et de comprendre la fusion de différents éléments qui fait la beauté du 7ème art. Cet atelier sera animé par Laurence Lubrano, spécialiste de cinéma. Pour rappel, l'atelier est ouvert à tout le monde et se présente comme une initiation, aucune connaissance préalable du cinéma n'est requise et la séance se déroulera en complète interaction entre le public et Laurence Lubrano.