REDOUANE BOUGHERABA À ALGER Il se produira les 14 et 15 février au théâtre d'Alger-Centre

Le stand-up a la cote en ce mois de février et pour cause! En plus de Haroun, l'humoriste français qui viendra à Alger se produire le 22 février à l'opéra Boualem Bessaïh, avant lui Redouane Bougheraba sera en Algérie pour la première fois les 14 et 15 février, et ce à partir de 19h au Théâtre d'Alger-Centre (ex-Casino). Les tickets sont disponibles au Studio Megastore (Hydra) et le prix du billet est fixé à 1500 DA.«Redouane s'éparpille», c'est le titre du spectacle de l'humoriste. L'artiste originaire de Marseille aborde moult sujets tels sa nouvelle vie à Paris, le choc des cultures, mais aussi le quotidien, le tout sous le style stand-up avec beaucoup de rythme et d'enchaînements. Un artiste en tout cas à découvrir.