ESPACE D'ART CONTEMPORAIN D'EL ACHOUR Lazhari Labter signe ses ouvrages

ESPACO vous convie à une séance de signature des ouvrages «Laghouat la ville assassinée ou le Point de vue de Fromentin» et «Oasis images d'hier, regards d'aujourd'hui» du poète et romancier Lazhari Labter et ce, le samedi 9 février 2019, à partir de 14h00. L'espace d'art contemporain d'EL Achour se situe à Résidence CMB, 196 Oued Terfa, El Achour, Alger. Ancien journaliste, poète et romancier, il est né à Laghouat (Sud algérien) en 1952. Il vit et travaille à Alger où il se consacre à l'écriture. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont plusieurs recueils de poèmes, un témoignage sur les journalistes algériens assassinés, des récits sous le titre La Cuillère et autres petits riens et une étude sur la bande dessinée algérienne intitulée Panorama de la bande dessinée algérienne 1969-2009. Sa Somme poétique intitulée Essentiel Désir - Diwan al'Ishq oua al-Ghazal a été publiée chez Hibr Éditions en 2013, son premier roman, Hiziya Princesse d'amour des Ziban, aux Éditions El Ibriz en 2017 et son deuxième roman, Laghouat la ville assassinée ou le Point de vue de vue de Fromentin, chez Hibr Éditions en 2018. Il a publié aussi en 2018 chez ce dernier éditeur Hiziya mon amour, un ouvrage collectif sous sa direction et chez Chihab Éditions Journalistes algériens 1988-1998 - Chronique des années d'espoir et de terreur (2e édition revue et augmentée) et Oasis, images d'hier, regards d'aujourd'hui, collectif, sous sa direction.