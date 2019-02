INSTITUT FRANÇAIS D'ALGÉRIE Voï voï concert

Le groupe de jazz «Voï Voï» prolonge sa tournée algérienne et donnera deux concerts à Tlemcen et à Constantine aujourd'hui et le 10 février prochains. En plus de deux dates annoncées préalablement à Alger le 7 février et à Annaba le 9 février, le duo de jazz commencera du côté de l'Ouest, à Tlemcen, puis finira le tout à l'Est, à Constantine.

C'est toujours au niveau des Instituts français des villes en question que Frédéric Jouhannet (violon) et Sébastien Palis (accordéon/piano) enflammeront le public.

C'est en effet un rythme vivant que propose le groupe, puisqu'il ne se limite pas à un jazz classique, mais fusionne celui-ci avec plusieurs genres en laissant beaucoup de place à l'improvisation.

le concert de Tlemcen débutera à 18h. Contactez l'Institut français directement pour réserver.

Celui de Constantine commencera également à 18h et est sous réservation en écrivant à: evenement.constantine@if-algerie.com