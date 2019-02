LIBRAIRIE L'ARBRE À DIRE Conférence autour de l'histoire d'Alger

Mohamed Arezki Himeur sera présent à Alger pour présenter son livre «Raconte-moi Alger» et pour discuter de l'histoire antique de la capitale, et ce le samedi 9 février. C'est à la librairie «L'Arbre à dires» que Mohamed Arezki Himeur parlera de son livre et de la ville d'Alger. Une très bonne occasion pour connaître mieux sa ville dans ses aspects historiques et de découvrir l'auteur qui n'a pas manqué de se spécialiser dans ce sujet. Par ailleurs, la rencontre sera modérée par l'historien Abderahmane Khelifa, de quoi permettre un certain approfondissement et un point de vue varié. L'événement est en entrée libre et sera ouvert à partir de 15h.