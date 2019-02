LA 28E ÉDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DE CUBA (FIL CUBA) L'Algérie pays invité d'honneur

L'Algérie est le pays invité d'honneur du 7 au 17 février 2019 à la 28e édition de la Foire internationale du livre de Cuba (FIL Cuba). Celle-ci se déroulera dans plusieurs lieux de La Havane, avec un site principal à la forteresse San Carlos de La Cabana. Pour nous en parler, nous avons rencontré la représentante diplomatique en Algérie de la République de Cuba, Clara Margarita Pulido Escandell. Notre interlocutrice a accepté volontiers de répondre brièvement à nos questions, histoire de se faire une idée générale sur ce grand salon et fête populaire de Cuba. «Tout d'abord je remercie le journal L'Expression qui me permet de me rapprocher du public algérien. Pour nous les Cubains, c'est une grande joie d'avoir l'Algérie comme pays invité d'honneur à la Foire internationale du livre de La Havane. C'est un événement culturel qui se déroule chaque année à Cuba. Il couvre aussi le reste du pays.»

Côté programmation algérienne, elle fera remarquer: «Nous allons avoir la publication en espagnol de près d'une vingtaine de livres d'écrivains algériens. On aura aussi en parallèle d'autres manifestations culturelles algériennes à l'instar d'une troupe musicale.

Le chef d'orchestre Amine Kouider sera présent et va jouer avec l'Orchestre symphonique de Cuba (en plus d'un concert du chanteur Cheikh El Menai, mais aussi la projection du long métrage Jusqu'à la fin des temps en présence de sa réalisatrice Yasmine Chouikh, Ndlr).» Puis de souligner: «Nous sommes tres honorés par la venue des Algériens à Cuba surtout qu'à la tête de la délégation il va y avoir Son Excellence le ministre de la culture algérien, lui-même c'est un grand intellectuel algérien. C'est un écrivain, un grand poète, il a été aussi journaliste et a signé aussi l'écriture d'opérettes.» Evoquant la célébrité de ce salon et son impact sur la population, l'ambassadrice de Cuba en Algérie dira: «Il est effectivement très populaire. Je peux vous dire qu'on peut y découvrir une vraie foule de public cubain qui y va car c'est une vraie fête populaire. Cela a lieu dans une vieille forteresse militaire, l'Algérie en tant que pays invité d'honneur jouira d'un grand pavillon pour abriter toutes ses activités au niveau de la foire. Je vous promets un grand succès.» Enfin, elle tiendra à relever confiante souriante et bien enthousiaste: «Il y aura plus d'une cinquantaine de pays qui vont participer. Seront exposés plus de deux mille titres de livres. Normalement, je peux vous assurer que ça va être une vraie fête culturelle que vous allez voir là bas.»