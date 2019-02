LES ATELIERS SAUVAGES Débat sur l'art du dessin

Les ateliers sauvages ouvriront leurs portes pour une discussion autour de la pratique du dessin, animée par plusieurs spécialistes du domaine et ce le 11 février prochain. Une discussion ouverte au public qui se déroulera entre plusieurs connaisseurs de l'art du dessin. D'un côté, Wassyla Tamzali, fondatrice des Ateliers sauvages, participera et modérera le débat. D'un autre, Philippe Piguet, critique d'art, Mathieu Dufois, Fabien Mérelle et Massinissa Selmani, trois artistes, seront présents. Il s'agira essentiellement de discuter un art qui, bien souvent, passe inaperçu à côté de la peinture et d'éclairer le public sur sa véritable place aussi bien par rapport à l'histoire de l'art que vis-à-vis de la vie artistique d'aujourd'hui. L'événement aura lieu de 18h à 20h. Entrée libre.