FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DE LA HAVANE Première participation de l'Algérie

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, entamera une visite de travail à Cuba à partir du 7 février 2019, dans le cadre de la participation de l'Algérie à la 28e Foire internationale du livre de La Havane (Cuba) prévue du 7 au 17 février 2019. Il s'agit de la première participation de l'Algérie à une telle manifestation en tant qu'invité d'honneur dans un pays latino-américain. Cet évènement coïncide également avec le 60e anniversaire de la victoire de la révolution cubaine. La participation de l'Algérie à la 28e Foire internationale du livre de La Havane donnera lieu à d'importants entretiens entre le ministre et les autorités cubaines, particulièrement le ministre cubain de la Culture. Un programme d'échanges culturels triennal 2019-2021 sera signé à cette occasion. Ce programme portera essentiellement sur les actions de coopération culturelle entre les deux pays dans les domaines de la littérature, de l'art et de la musique, du cinéma et du patrimoine. Il y a lieu de noter que dans la délégation algérienne figurent des auteurs qui animeront des conférences thématiques sur la dynamique culturelle en Algérie. Parallèlement et en marge de cette manifestation, des journées culturelles et artistiques algériennes seront organisées. C'est ainsi qu'une exposition de photos sur le patrimoine culturel et le paysage algérien est programmée. Dans le domaine du cinéma, quatre films longs métrages algériens seront projetés, à savoir «Jusqu'à la fin des temps» de Yasmine Chouikh, «Zabana» de Saïd Ould Khelifa, «Yemma» de Djamila Sahraoui et «Parfums d'Alger» de Rachid Belhadj. Par ailleurs, une soirée artistique algérienne sera animée par l'Orchestre symphonique de Cuba sous la direction du maestro Amine Kouider, chef de l'Orchestre symphonique de l'opéra d'Alger. Enfin, il y a lieu de noter que le ministère cubain de la Culture a pris en charge la traduction en langue espagnole de 21 ouvrages d'auteurs algériens de renom (exposés durant cette foire du livre) ainsi que le sous-titrage des quatre longs métrages algériens qui seront projetés à cette occasion.