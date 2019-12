La deuxième édition du Salon national des arts plastiques s’est ouverte jeudi dernier à El Bayadh avec la participation de 32 exposants de 17 wilayas du pays. Initiée par la Maison de la culture Mohamed-Belkheir de la wilaya, cette manifestation culturelle, dont l’ouverture a été présidée par le wali d’El Bayadh, Kamel Touchene, expose plus de 100 tableaux d’arts plastiques de différents genres. Le directeur de la Maison de la culture, Salah Okbache a souligné que cette exposition constitue une occasion pour l’échange d’expériences entre artistes plasticiens de la wilaya et d’autres wilayas et la promotion du goût artistique du public, indiquant que les œuvres exposées concernent des formes d’expression de l’abstrait, du réalisme, de l’impressionnisme et de la sculpture. Ce salon permet également de connaître la diversité culturelle dans la wilaya d’El Bayadh, a-t-il ajouté. Cette édition étale des œuvres artistiques à la nouvelle galerie d’arts plastiques ouverte dernièrement à la Maison de la culture, qui peut en contenir plus de 100.

Le programme de cette exposition de trois jours prévoit la projection de documentaires sur les arts plastiques, des récitals de chants du terroir et une virée touristique au profit des participants dans la commune de Brizina pour leur faire découvrir les atouts touristiques que recèle cette région.