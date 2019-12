Le Palais de la culture Mohammed-Boudiaf de Annaba vous convie le samedi 4 janvier de 14h à 18h, l’événement musical par excellence. ASC est un concert offrant l’opportunité aux artistes de la scène régionale d’être découverts et faire parler d’eux à travers leurs talents et performances, et ce en mettant à leur disposition une scène, du matériel musical et un public à l’écoute. Cette édition est coorganisée avec l’association «AnisS» d’aide aux PVVIH et se voit clôturer la campagne de lutte contre le sida de l’année 2019. Tous les fonds collectés seront reversés à l’association pour venir en aide aux malades et sensibiliser la population (achats de tests de dépistage, médicaments etc.). En assistant à ce concert, vous serez les collaborateurs d’une cause à la fois socioculturelle et humanitaire. Le prix du billet est fixé à 500 DA.