La troisième édition du Ciné-plage a été lancée jeudi soir à la plage de Marsa Ben M’hidi (wilaya de Tlemcen), a-t-on appris des organisateurs. La cérémonie d’ouverture de cette manifestation, organisée par le Palais des arts et des expositions de Tlemcen en collaboration avec le Centre national du cinéma et audiovisuel, a été marquée par la projection, à partir d’un camion doté d’un écran géant, de plusieurs films algériens ayant attiré les estivants, a déclaré le directeur du centre Amine Boudefla. L’édition, qui se poursuit jusqu’au 6 août, prévoit la projection de 20 films algériens dont «Deux femmes», «L’inspecteur Tahar» et «Le clandestin» et de nouveaux films produits par le ministère de la Culture. Cette manifestation qui vise à relancer l’activité de divertissement, prévoit une caravane avec écran géant pour sillonner les plages de Oued Benabdellah de Ghazaouet et Honaine, a-t-on fait savoir. Le programme de cette édition prévoit aussi des dessins animés, des jeux et deux expositions de photos de sites. Cette manifestation sera ponctuée par un mariage traditionnel d’Alger organisé par l’association culturelle «El Wissal» en collaboration avec une association d’Alger.