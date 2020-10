La rencontre est prévue ce samedi 17 octobre 2020, et consistera en une lecture du texte «Arrajoulou al-Midhala» de Youcef Baâloudj, présenté par le comédien et metteur en scène Boutchiche Bouhadjar, suivie d'une communication du docteur Lakhdar Mansouri.

La lecture sera diffusée à 11h sur la page officielle des Al-Majaliss al-Iftiradhiya et sur la page officielle du TNA sur facebook, alors que la lecture critique est prévue à 21h via les mêmes canaux. Comme tous les super héros, Umbrellaman sauvera-t-il le monde? C'est en tout cas ce que croit son fils Ali. Y parviendra-t-il? C'est tout le propos du texte de cette pièce. À noter que Youcef Baâloudj est dramaturge, scénariste et nouvelliste. Il compte cinq livres et 10 prix à son actif, dont le prix Katara, le prix de l'Arab Theater Institute, le prix Ali-Maâchi, ou encore le prix Sharjah de la Création arabe. Youcef Baâloudj est le fondateur du site «Adab Prize» et de la plateforme de créateurs de contenus «Podcast Arabia». Il a animé plusieurs ateliers d'écriture en Algérie et à l'international, et il est coscénariste de la série «Jarti» et scénariste du long-métrage «Yed Meriem». Youcef Baâloudj est l'auteur de plusieurs pièces, dont «Ajnihat Namoula», «Inqad el-Fezzaâ» ou encore «Sa atirou yaouman ma». Pour sa part, Lakhdar Mansouri est universitaire et metteur en scène. Il a dirigé plusieurs projets de recherches, occupé des fonctions au sein de l'université, présidé des comités scientifiques, participé à des colloques et des jurys nationaux et internationaux dans le théâtre, et publié des études et recherches. En tant que metteur en scène, il a, entre autres, mis en scène «Qalâat el-Karama», «Nass Mechria» ou encore «Dik el-Colonel». Pour rappel,

«Al-Majaliss al-Iftiradhiya» sont des rencontres hebdomadaires organisées par le Théâtre national algérien, coordonnées et animées par le journaliste et écrivain Abderrazak Boukoba. Elles mettent le texte théâtral à l'honneur, sur les plans de l'écriture, de la recherche et de la critique, en proposant des lectures de textes primées suivies de communications de critiques et universitaires.