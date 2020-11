Car, dans le cas de Lounès Kheloui, c'est aussi la ville de Tizi Ouzou qui a perdu l'un de ses meilleurs et l'un des plus humbles fils.

Lounès Kheloui était le genre de grands artistes que l'on pouvait croiser à tout moment de la journée, soit dans l'un des cafés les plus populaires de la ville de Tizi Ouzou ou tout simplement dans l'une de ses rues. Le vide laissé par la mort de Lounès Kheloui, est doublement ressenti par ses fans et tous ses amis. Ce n'est donc pas un hasard si, depuis quelques jours, ces derniers ont commencé à lui rendre des hommages très touchants sur les réseaux sociaux.

Des photos de l'artiste en compagnie de ses fans sont partagées pour dire l'impossibilité d'oublier cette voix rauque qui a bercé tant de générations de mélomanes férus de la musique kabyle chaâbie que Lounès Kheloui maîtrisait comme aucun autre ne pouvait le faire. Car Lounès Kheloui avait un cachet particulier aussi bien dans le timbre de sa voix, que dans sa façon d'interpréter.

Lounès Kheloui fait partie des meilleurs chanteurs enfantés par la chanson kabyle et malgré sa disparition physique depuis quatre ans, il continue de com-pter des fans dans les quatre coins de la Kabylie et parmi toutes les générations.

Un style bien propre

Grand admirateur et élève indirect de Cheikh El Hasnaoui (tous les deux sont originaires du village Ihesnawen) près de la ville de Tizi Ouzou, Lounès Kheloui s'est toutefois forgé son propre style qui constitue un mélange entre la chanson kabyle folklorique et le chaâbi algérois.

Quant aux textes, Lounès Kheloui a choisi tout simplement de dire des choses qu'il a vécues et qu'il a ressenties dans sa propre vie avec tous les aléas que cette dernière a semé sur son chemin depuis sa naissance et son enfance jusqu'à son décès suite à une longue et méchante maladie qui l'a tant fait souffrir.

Pendant les derniers mois de sa vie, Lounès Kheloui continuait à chanter pour lutter courageusement contre ce mal qui le rongeait de l'intérieur.

Un artiste inimitable

Quand la nouvelle du décès de Lounès Kheloui a été annoncée le 3 novembre 2016, tout le monde artistique a été sous le choc, car Lounès Kheloui est le genre d'artiste irremplaçable et inimitable. Mais pas seulement: la bonté et la simplicité de Lounès Kheloui ont fait de lui un homme adoré de tous. Malgré la maladie aussi, il avait tenu à se battre jusqu'à mettre un point final à un double album qui n'allait malheureusement être édité qu'à titre posthume.

Un album prémonitoire de haute facture artistique où Lounès Kheloui parle de la maladie, de la mort, de l'exil, de la mal-vie et de tous ses thèmes de prédilection.

Lounès Kheloui a laissé des chansons cultes à la postérité à l'instar de celle ayant trait à la thématique sentimentale comme l'unique «Tskhlem fkiyi adeswagh» ou encore «Lfirak n lhub», «Zrigh udem-im»,

«Lghorba idulen», «Asselah nAth Douala», «Ayghar i dennid ala», «Anda then», etc. Lounès Kheloui est allé rejoindre Cheikh El Hasnaoui, Dahmane El Harrachi, Matoub Lounès, El Hadj Mhamed El Anka et toutes les sommités artistiques qui ont accompagné les mélomanes algériens avec leurs voix magiques, parfois mieux que ne l'aurait fait n'importe quel meilleur ami.