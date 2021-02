Pas moins de 43 photographes prennent part à la 2e édition du Salon local de la photographie, ouvert lundi dernier à la Maison de la culture Mohamed Chebouki de Tébessa. Lors de l'événement de trois jours, 55 photos sont exposées à la salle d'exposition, capturant la beauté saisissante de la nature de cette wilaya frontalière ainsi que la diversité et la richesse de ses traditions. Une affluence remarquable a été observée à l'ouverture de ce salon. Amateurs de la nature, des us et des coutumes de différentes tranches d'âge et passionnés de l'art de la photographie ont afflué à ce salon, qui marque la relance des activités culturelles et artistiques à la Maison de la culture Mohamed Chebouki. «Cet événement a été organisé suite a la décision du ministère de la Culture et des Arts de reprendre les activités culturelles et réouvrir les établissements relevant du secteur, fermés pendant plusieurs mois en raison de la propagation du coronavirus», a indiqué le chef du service des activités culturelles de la même institution, Ali Zarif. «Un jury composé de spécialistes dans le domaine de la photographie évaluera les oeuvres et sélectionnera les photographes qui participeront en mars prochain à la prochaine édition du Salon national de la photographie à Tébessa», a ajouté le responsable. Le photographe et membre de l'association «Minerve» pour la photographie, Faouzi Daman, a appelé, de son côté, les passionnés de cet art de profiter de ces opportunités pour présenter leurs travaux, soulignant que ces manifestations permettent d'interagir avec des professionnels du domaine pour profiter de leurs expériences et partager les connaissances. Les participants à ce salon ont fait part de leur satisfaction à la décision de reprise des activités culturelles, relevant que la démarche contribuera à mettre en avant les créations artistiques et culturelles, notamment la photographie.