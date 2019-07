Quelque 400 jeunes ont été formés depuis le début de l’année en cours dans les différents domaines des arts dramatiques, a-t-on appris hier du commissaire du Festival national du théâtre amateur de Mostaganem (FNT), Mohamed Nouari. Dans une déclaration à l’APS, en marge des phases de sélection régionale des troupes devant participer au prochain festival de Mostaganem, Mohamed Nouari a indiqué que depuis le début de l’année 2019, 15 sessions de formation ont été organisées au profit de 400 jeunes et artistes amateurs dans les différents métiers du 4ème art dont la scénographie, la mise en scène, l’éclairage et autres spécialités.

Quatre séminaires ont été organisés durant la même période au niveau de la bibliothèque de lecture publique «Moulay Belhamissi», du chef-lieu de wilaya et de nombreuses conventions de partenariat ont été signées avec plusieurs théâtres régionaux, maisons de la culture et troupes théâtrales et autres organismes comme l’Aarc et l’instance arabe du théâtre.

Concernant la convention avec l’Aarc, Mohamed Nouari a indiqué que cet organisme prendra en charge une tournée nationale à la troupe lauréate du Grand Prix de la prochaine édition du festival, organisera un Colloque national à Alger sur le thème de «l’évolution du mouvement théâtral en Algérie» et assurera l’édition de quatre ouvrages. Avec l’Instance arabe du théâtre, il est prévu la numérisation de la 52ème édition du Fnta et l’organisation de sessions de formation dans les métiers du théâtre et encadrées par des formateurs et experts arabes.