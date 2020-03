«Les films de demain»

La quatrième édition du Festival international du court-métrage se tiendra du 7 au 9 avril prochain dans la wilaya de Sétif avec la participation de plusieurs oeuvres cinématographiques algériennes et étrangères, a-t-on appris, jeudi, des organisateurs. «Les courts-métrages en lice pour cette édition placée sous le slogan «Film de demain» se disputeront six prix, à savoir celui de la meilleure oeuvre complète, du meilleur réalisateur, scénario, comédien et comédienne, et également meilleure photo», a déclaré à l'APS, le directeur de l'Office de la culture et du tourisme de la wilaya de Sétif, la partie initiatrice de l'événement, Khaled Mehennaoui.

Selon le même responsable, ce festival a pour but de promouvoir les jeunes talents du cinéma et de favoriser leur éclosion dans un contexte de compétition accrue. Le Festival international du court- métrage de Sétif aspire aussi à donner de l'élan aux activités culturelles dans la région et de permettre aux jeunes pousses du cinéma d'échanger leurs expériences et de se tenir au courant des évolutions du 7ème art dans le monde et ce grâce à la programmation de plusieurs films signés par des étrangers venus entre autres d'Egypte, de Tunisie du Maroc, de Belgique et des Pays-Bas, a indiqué Mehennaoui. Il a aussi révélé que les organiseurs s'attellent actuellement à sélectionner 15 courts-métrages algériens parmi un total de 150 oeuvres ayant répondu à l'appel à candidature. Ces films qui seront programmés pour la première fois par ce festival, devront être départagés par un jury composé de professionnels, a-t-il conclu.