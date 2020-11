A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du design italien «Italian design day», l'ambassade d'Italie en Algérie et l'institut culturel italien d'Alger, vous convient à suivre la quatrième édition sous le titre général: «DIsegnare il Futuro. Sviluppo, Innovazione, Sostenibilità, Bellezza» (dessiner le futur, développement, innovation, durabilité, beauté)». Aussi, le «Design pour une société et une économie plus durables, sera le titre de cette 4ème édition de l'Italian Design Day Algérie. «La crise sanitaire mondiale a transformé le mouvement éco-responsable enclenché depuis des décennies en impératif. Les mesures de confinement et la paralysie économique qui en ont découlé, nous ont fait prendre conscience de la fragilité de nos systèmes économiques et sociaux globalisés. Le design, devra-t-il nous aider à réinventer le monde d'après? Beaucoup de citoyens du monde se disent aujourd'hui, déterminés à adopter un mode de consommation plus sobre, plus local, de travailler plus régulièrement de chez soi, de se recentrer plus sur les contacts humains. Comment allons-nous donc concevoir le design de demain? Les objets, les espaces, les moyens de travailler, de communiquer, de se déplacer nous permettront d'envisager un nouvel équilibre?»

Une rencontre ouverte au débat

«Parce que chacun se sera trouvé confronté non seulement à sa propre réflexion sur le monde, à la fragilité de celui-ci, mais aussi de sa responsabilité d'agir afin d'éviter d'aller de catastrophe en catastrophe, ou du moins de mieux s'y préparer». Ce sont les quelques questionnements qui seront posés tout au long de cette rencontre. Aussi, en raison de la crise sanitaire cet événement aura lieu cette année en ligne, plus précisément, le samedi, 28 novembre à 15 heures sur le lien Zoom: https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_raR5p7d_RAm17_9t6luCrw.

La rencontre sera retransmise également en direct sur la page facebook officielle de l'institut culturel Italien d'Alger: https://www.facebook.com/IICAlger. Pour en savoir, Il suffit de consulter aussi la page d'Italian Design Day Algérie: https://www.facebook.com/designalgeri. À noter que la rencontre sera suivie de débats. Il est donc possible de poser des questions et interagir tout au long des discussions. Cette rencontre sera, par ailleurs, animée par Antonia Grande, directrice de l'Institut culturel italien, Pippo Ciorra, architecte, professeur et commissaire principal d'architecture du musée Maxxi de Rome, Feriel Gasmi Issiakhem, commissaire des précédents Italian design day, et enfin Giuseppe Lotti, professeur de design industriel à l'université de Florence. À noter qu'il faut s'inscrite pour pouvoir participer, pour des raisons de sécurités contre les hackers, sur: https://us02web.zoom.us/.../WN_raR5p7d_RAm17_9t6luCrw....

Rappelons-le que cet évènement sera transmis exclusivement en ligne pour les raisons sanitaires mondiales que nous connaissons. Rappelons que le Italien design day est un événement majeur qui se célèbre chaque année dans le monde entier. Il est bon à rappeler aussi que la Journée du design italien a vu le jour en 2017 à l'initiative du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en association avec les fondations «Fondazione Compasso d'Oro» et «Triennale di Milano». Chaque année, 100 ambassadeurs culturels italiens dans 100 villes différentes partagent et échangent avec des amateurs d'art, des stylistes, des architectes, des paysagistes et des urbanistes sur le devenir du monde, le développement durable ou la préservation des oeuvres de valeur à la beauté intemporelle. Cet évènement permet aussi d'exposer les nouveautés de l'industrie du design italien et de développer de futures collaborations