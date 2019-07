Soixante toiles signées par cinq artistes issus des wilayas de l’Ouest du pays sont exposées depuis avant-hier, au Musée public national «Ahmed Zabana d’Oran» à l’initiative du bureau de wilaya de l’Union nationale des arts culturels en collaboration avec le musée à l’occasion de la célébration du 57e anniversaire de la fête de l’Indépendance. Cette exposition collective régionale comprend 60 tableaux signés par Malika Kaskoussa et Taleb Mahmoud d’Oran, Abdelhadi Talbi de Aïn Témouchent, Noureddine Makdès de Sidi Bel-Abbès et Youcef Alaouiya de Relizane. Les œuvres d’art mettent en exergue la beauté de la nature des villes algériennes, la richesse et la variété des traditions que recèle le patrimoine dont des spectacles de fantasia. D’autres toiles sont consacrées à la femme algérienne dans son habit traditionnel, dont le haïk, et inspirées du quotidien du peuple algérien. Les toiles exposées représentent l’impressionnisme où la diversité des techniques et la beauté de la couleur bleue dominent, à l’exception des tableaux de Taleb Mahmoud connu pour son style alliant sculpture, calligraphie arabe et arts plastiques où des pièces de monnaie reproduisent un vers d’un poète irakien glorifiant l’Algérie, sa fierté et sa dignité. Cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 31 août prochain, entend donner l’occasion à des artistes plasticiens talentueux, à l’image de Noureddine Makdès et Youcef Alaouiya, de mettre en avant leurs œuvres et soumettre au public leurs expériences dans ce domaine, en plus de contribuer à l’animation artistique à Oran, a souligné le chef de bureau de l’Union nationale des arts culturels (Unac), Boualem Abdelhafid, en marge de cette exposition collective. La wilaya d’Oran, qui recèle un grand potentiel inestimable d’artistes et qui a le statut de capitale de l’Ouest algérien et de la deuxième plus grande ville d’Algérie, souffre, a-t-il dit, du manque d’espaces culturels, d’où la nécessité de renforcer sa galerie d’arts plastiques, surtout que la ville s’apprête à abriter les Jeux méditerranéens de 2021. Boualem Abdelhafid a salué au passage l’aide apportée par le Musée national Ahmed Zabana ayant fourni une salle à l’Unac pour exposer ses activités.