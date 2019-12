La Maison de la culture Ali-Souahi de Khenchela a accueilli, jeudi, le premier séminaire de littérature de la wilaya, en présence de 50 auteurs venus de 11 wilayas, en plus de 10 enseignants représentant plusieurs universités du pays. L’ouverture de la manifestation a été marquée par la présentation d’une pièce produite par le Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi (Alger), intitulée «GPS», abordant le dilemme de l’homme contemporain, tiraillé entre les idées et les principes, son attitude face au temps, la dépendance et l’attente sans atteindre l’objectif souhaité... Noureddine Kouider, directeur de la maison de la culture de Khenchela, a affirmé à l’APS que le séminaire, placé sous le slogan «El Djazair Tantassir bi aklamiha» (L’Algérie vaincra à l’aide de ses plumes), vise à mettre en lumière les sujets littéraires contemporains les plus importants, attirer les intellectuels, les universitaires et le public intéressés par ce domaine, en plus de présenter des propositions en vue de conférer à cette manifestation un caractère national. Le responsable a ajouté que la rencontre comprend plusieurs interventions axées sur «la pensée créative dans le poème», «la pensée créative dans le roman» en plus de «la pensée créative dans le théâtre». Selon Kouider, un programme culturel de loisirs et de tourisme a été également mis au point au profit des participants, à l’instar d’un voyage touristique aux sites archéologiques les plus importants de la wilaya de Khenchela, la présentation de nouvelles pièces théâtrales, dont celle intitulée «Ars Edhib» (le mariage du loup) du théâtre régional Mohamed Tahar Fergani de Constantine, présentée dimanche prochain, ainsi que d’autres spectacles produits par la Maison de la culture Ali Souaiî. Au cours de la première édition de la rencontre littéraire, qui se poursuivra jusqu’au 30 décembre, le romancier et conteur Mohamed Abdelali Arâr, natif de la ville de Khenchela, sera honoré pour les efforts qu’il a déployés dans le domaine culturel et littéraire, ont fait savoir les organisateurs.