le président du festival de Cannes, Pierre Lescure et le délégué général, Thierry Frémaux, ont dévoilé mercredi une liste de 56 films qui constituent sa «sélection officielle», des oeuvres qui bénéficieront de ce label en l'absence de festival cette année, annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Certains films figureront dans une section «hors compétition» et d'autres en «séances spéciales» comme c'est la tradition. A noter qu'au total, 2 067 longs métrages ont été reçus par le festival cette année, dépassant pour la première fois la barre des 2 000 (après 1 845 en 2019). Ainsi, parmi les films en sélection officielle, entre autres on citera «The French Dispatch» de l'Américain Wes Anderson, «Eté 85» du Français François Ozon, «Lovers Rock», «Mangrove» du Britannique Steve Mc Queen, «Asa Ga Kuru» (True Mothers) de la Japonaise Naomi Kawase qui revient à nouveau à Cannes après son film solaire «Vers la lumière», ou encore «ADN» de la franco-algérienne Maïwenn Le Besco. Un film qui représentera à la fois la France et l'Algérie grâce à la double origine de la cinéaste Maïwenn. Aussi, la réalisatrice nous invitera à une exploration de ses racines d'où la double nationalité du long métrage. Elle a aussi filmé une partie du film, croit-on, en novembre dernier à Alger. Avec Louis Garel, Fanny Ardant et elle-même (Maiwenn), notamment au casting, le film aborde l'histoire d'une jeune femme ayant des liens étroits avec un grand-père algérien qui l'a protégée d'une vie familiale toxique lorsqu'elle était enfant. Quand il meurt, elle se retrouve confrontée à une profonde crise d'identité alors que les tensions entre les membres de sa famille réapparaissent. Après «Polisse» et «Mon roi», voila qu'elle revient avec un film beaucoup plus proche d'elle, qui sonde son rapport identitaire à sa terre d'origine. Notons que Farid Betoumi avec son nouveau long métrage «Rouge» et Sami Gasmi avec «Ibrahim», deux réalisateurs franco-algériens représenteront pour leur part la France seulement. Les pays arabes seront également présents, notamment grâce aux films comme «Passions simples» de la Libanaise Danielle Arbid, «Souad» de l'Egyptienne Ayten Amin, une coproduction avec la boîte tunisienne de Dora Bouchoucha. Trois films documentaires et quatre films d'animation ont aussi été retenus pour bénéficier du label cannois. «Les cinéastes n'ont pas baissé les bras, puisqu'ils nous ont envoyé 2 067 films, ce qui est un record. Donc eux travaillaient, et c'était presque la moindre des choses pour nous que de recevoir ce travail, de voir les films» a souligné Pierre Lescure, président du festival de Cannes. Initialement prévue du 13 au 23 mai, la 73e édition de cet événement cinématographique d'envergure mondiale a été reportée au mois de juin et puis annulée suite à la pandémie du coronavirus qui continue à sévir dans le monde.