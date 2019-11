La 6e édition du Salon national de la photographie s’est ouverte, mardi, à la Maison de la culture Amor Oussedik de Jijel avec la participation de 34 exposants issus de 30 wilayas. «Cette manifestation vise à créer un rendez-vous annuel pour les photographes et une occasion qui permet aux amateurs de la photo d’échanger les expériences et les développements réalisés dans ce domaine», a indiqué à l’APS, le directeur de la Maison de la culture, Abdelmadjid Guendouz. «La photographie n’est pas seulement un loisir, mais aussi un art qui nous rapproche, car ce genre artistique s’est développé dans les sociétés contemporaines en même temps que les autres domaines de la vie», a déclaré, Abderrahim Hammam de Béjaïa, l’un des exposants, dont les photos ont attiré l’attention des visiteurs. Il a également estimé que l’artiste «est l’élément central qui traduit les idées complexes que véhiculent la science et la philosophie en les simplifiant puis en le communiquant au public». Un hommage a été rendu, lors de cette journée d’ouverture à Ibrahim Benini, le plus ancien photographe de la wilaya de Jijel, âgé de 52 ans. A signaler que ce salon, qui devra se poursuivre jusqu’au 14 novembre prochain, sera ponctué par l’organisation d’ateliers de formation artistique, encadrés par des photographes spécialistes, ainsi qu’un concours de la meilleure photo des monuments de la wilaya de Jijel.