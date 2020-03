Les films algériens «Papicha» de Mounia Meddour et «Rasta» de Samir Benchikh ont été primés au 9e Festival du cinéma africain de Louxor (Egypte), clôturé mercredi dernier. Le long métrage de fiction «Papicha» a remporté le Prix du jury dans la catégorie films «Diaspora» dont le Grand Prix a été décerné au film «Le train du sel et du sucre» (Mozambique, Afrique du Sud, Portugal). Par ailleurs, le film «Rasta» a reçu le Prix du jury dans la catégorie court-métrage, dont le Grand Prix est revenu au film «Bablinga» (Burkina Faso). Concernant le grand prix du festival (meilleur film), ce dernier a été décerné au long-métrage de fiction «Atlantique» de Mati Diop (Sénégal). Les prix ont été annoncés sans cérémonie de clôture, qui était prévue initialement jeudi, et ce dans le cadre de mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. Le festival de Louxor avait débuté le 6 mars, mais le gouvernement égyptien avait pris une décision, le 9 mars interdisant les grands rassemblements pour éviter la propagation du virus, induisant ainsi l'arrêt des évènements publics, tout en limitant la projection des films au jury et aux invités du festival, uniquement.