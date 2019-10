La 15ème édition du Festival international du film du Sahara occidental, connu sous le nom de Fisahara, a débuté mercredi soir dans le camp de réfugiés d’Aousserd, sous le signe d’appel à «la cessation immédiate de la répression marocaine au Sahara occidental». Inaugurée par le Premier ministre sahraoui, Mohamed Elouali Akeik, cette édition est dédiée aux Sahraouis résidant dans les zones occupées du Sahara occidental, qui subissent quotidiennement la répression brutale exercée par le régime marocain, et à tous les prisonniers politiques sahraouis injustement emprisonnés, a indiqué SPS. De nombreuses délégations étrangères de cinéastes et d’artistes internationaux, de différents pays du monde, ont répondu présents à cet évènement durant lequel le public suivra, du 16 au 20 octobre, différentes projections de films dont la plupart évoqueront la réalité du peuple sahraoui et de ses souffrances.

De nombreuses activités artistiques

Le 15ème festival a été marqué, durant sa première journée, par la projection du film Champions, en présence des ambassadeurs des trois prix Goya (récompenses de cinéma décernées par l’Académie des arts et des sciences cinématographiques d’Espagne), dont ceux ayant remporté le Prix du meilleur film, Jesus Lago et Alberto Nieto, qui se sont rendus à FiSahara pour participer aux différentes activités de la manifestation. Parmi celles-ci, la réalisation de deux ateliers d’expression du corps social dans une école d’Aousserd et dans un centre pour personnes handicapées à Smara. La chanteuse et guitariste espagnole Rozalen, accompagnée par un interprète en langue des signes, Beatriz Romero, effectueront, pour leur part, des animations de musicothérapie.

Une visibilité internationale

FiSahara offrira durant les quatre jours plusieurs projections de films internationaux. Outre la diffusion du film intitulé «Les Champions», le public sahraoui aura la possibilité d’apprécier le long métrage sorti récemment, en Espagne, «Handia», réalisé par Aitor Arregi et Jon Garao et lauréat du prix Goya du meilleur film en 2018. Des projections seront organisées aussi au profit des enfants sahraouis avec un choix ciblé de thématique les concernant. . La tenue du festival est rendue possible grâce à la collaboration du ministère de la Culture sahraoui avec le soutien de la Coordination nationale des associations de solidarité avec le peuple sahraoui (Ceas - Sahara). L’objectif de cette manifestation est de permettre d’attirer l’attention de la communauté internationale par le biais du cinéma sur la grave situation vécue dans les villes du Sahara occupé et les camps de réfugiés, rendue invisible par la politique d’isolement imposée par l’occupant marocain au Sahara occidental.