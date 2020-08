Sorti au mois de juin, Les Sentiers de l'aventure est un ouvrage qui raconte les aventures d'un groupe qui s'adonne, chaque samedi, à la randonnée pédestre à travers les montagnes et les villages d'Algérie. Sur leur route, que ce soit pistes forestières ou sentiers de chèvres, un intérêt particulier est porté à l'histoire, la culture et aux coutumes de chaque région, sans oublier la nature où, chaque lieu, chaque endroit a sa particularité et sa beauté... Cet ouvrage est composé d'une série d'articles sur les explorations de la nature et de l'histoire en Algérie par un groupe de randonneurs. Ces articles ont été publiés dans le quotidien national d'information La Cité. C'est une passion pour ce groupe que de découvrir et d'apprendre. Ainsi, l'auteur tient-il à partager avec les lecteurs l'histoire, la culture, les coutumes et la beauté des sites visités. Pour le groupe, la randonnée est devenue un mode de vie. Les traversées des montagnes et des villages ont créé un lien entre les randonneurs et la nature, à tel point qu'ils ne peuvent plus se passer de leur découverte hebdomadaire. Pour info, Achour Zemouri, le rédacteur de cet ouvrage, est un retraité de l'administration publique. Il est né le 27 novembre 1962 à Taskriout (Bejaia). Après sa retraite, il devient correspondant journaliste au quotidien national d'information La Cité. «Ouvrage destiné non seulement aux amoureux de la nature, mais également à toutes celles et ceux qui désirent découvrir l'Algérie profonde, son terroir, ses curiosités et sa beauté sans nulle autre pareille», fait remarquer cet internaute sur la page Web de la maison d'édition «edilivre.com».