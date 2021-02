Dans ses livres, Chabane Imache nous fait découvrir, parfois avec nostalgie, un certain nombre de facettes de ce qui caractérise la société kabyle sur le plan social et culturel, surtout dans l'ancien temps. Après «Proverbes et dictons kabyles», Chabane Imache publie «À la découverte de la Kabylie profonde».

Dans ce livre publié aux éditions «El-Amel» de Tizi Ouzou, l'auteur Chabane Imache explore, à sa manière, les rites, les coutumes, les traditions et les symboliques des gestes pratiqués en Kabylie. Maitrisant parfaitement son sujet, Chabane Imache revisite en profondeur les traditions qui étaient en vogue en Kabylie et dont certaines ont toujours le vent en poupe jusqu'à nos jours, même si elles ont tendance à se rétrécir pour une multitude de raisons.

L'auteur nous fait ainsi découvrir que des certaines de ces traditions ne sont pas propres à la Kabylie, mais elles sont communes à bien des égards avec celles qu'on trouve dans plusieurs autres régions et pays d'Afrique du Nord.

L'auteur évoque, dans cet essai de plus de 150 pages, des traditions et des rites qu'on retrouve, notamment lors des cérémonies festives comme le mariage, la circoncision, la naissance...

Traditions et entraide en Kabylie

Il est également question des traditions inhérentes aux actions d'entraide dans la société kabyle, les travaux saisonniers, la médecine traditionnelle, l'artisanat, les contes, les citations, les prénoms amazighs qu'on choisit le plus dans la région de Kabylie...

Dans la préface, Hamid Bilek met l'accent sur l'importance de ce livre dans la mesure où il fait découvrir ou redécouvrir au lecteur un patrimoine immatériel extrêmement important ayant traversé plusieurs générations malgré toutes les turpitudes qu'a connues la société kabyle et les bouleversements de différents types.

Des histoires intrigantes

Le nouveau livre de Chabane Imache est important donc à plus d'un titre. Dans la présentation de cet ouvrage, il est précisé que Chabane Imache fait une immersion dans les profondeurs de la Kabylie ancienne pour faire remonter à la surface de menus échantillons de trésors enfouis.

L'auteur a pu élaborer, en toute modestie, une sorte de guide, aussi bien pour les jeunes d'aujourd'hui que pour les nostalgiques des temps anciens ou simplement pour les lecteurs curieux issus de cultures et d'horizons divers, souhaitant explorer les facettes multiples et insoupçonnées du fin fond de la Kabylie.

Ecrivain et conférencier, Chabane Imache n'est autre que le fils du grand militant nationaliste Imache Amar dont le lycée d'Ath Douala porte le nom.

Chabane Imache est originaire du grand village Ait Mesbah, dans la région d'Ath Douala. Retraité de l'Education nationale, il s'adonne à l'écriture depuis quelques années en éditant romans, essais et témoignages. Mais avant cela, Chabane Imache a d'abord réuni et édité les écrits de son père, Amar Imache dans un livre qu'il a intitulé «L'Algérie au carrefour» (édité en 2012). Après quoi, Chabane Imache a publié plusieurs livres dont un premier roman intitulé «La mort du vieux chêne» ainsi que d'autres essais. Dans ce roman, l'auteur relate une histoire imaginaire inspirée de faits réels, ayant pour théâtre un village de Kabylie perché sur les hauteurs du majestueux Djurdjura. Il s'agit d'une histoire à laquelle se sont enchevêtrées beaucoup d'autres récits.

Toutes aussi intrigantes les unes que les autres, qui font visiter un village kabyle typique où l'on assiste à des scènes de la vie quotidienne villageoise comme si on y était réellement, avec parfois des moments forts où alternent la joie avec la tristesse, la quiétude et la parfaite harmonie avec les querelles et les altercations. «Dans les coulisses, s'y cachent les fantasmes, les jalousies, les rancunes et naturellement les intrigues.

D'un autre côté, il y a une jeunesse en mal de repères qui croit trouver, ailleurs, un monde meilleur et partir coûte que coûte vers cet Eden que beaucoup parmi eux n'atteindront peut-être jamais, car la mer les engloutira en tentant une traversée trop risquée et leurs rêves seront brisés tout comme leur embarcation d'ailleurs», résume l'éditeur, en ajoutant qu'il s'agit d'un livre simple et concis à mettre sous la dent de tous les amoureux des histoires intrigantes des villages de Kabylie.

A.M.