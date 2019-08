La Semaine coréenne aura lieu du 21 au 26 septembre prochain à Alger. Sur initiative de l’ambassade de la République de Corée, la manifestation mettra en avant une série d’événements culturels et appelle des bénévoles à participer à l’organisation. Se dérouleront au niveau de l’ambassade de Corée des happenings directement liés à un, voire plusieurs aspects de la culture coréenne. Au programme, compétition de taekwondo, concours et démonstration de musique coréenne, concert de l’orchestre symphonique des jeunes de Busan, mais aussi projection de films coréens, concours d’expression orale en langue coréenne et ateliers de calligraphie. Un planning riche qui satisfera un très large public de fans et d’amateurs de la culture coréenne. Par ailleurs, l’ambassade de la République de Corée recherche des bénévoles qui pourront aider à l’organisation. Pour ce faire, elle recevra des dossiers de candidature constitués d’une lettre de motivation et d’une fiche de renseignement avec nom, prénom, numéro de téléphone et adresse email. Vous pouvez envoyer vos dossiers par courriel à : [email protected] en précisant les jours de participation souhaités.