Alpha Tango n'arrête pas de nous surprendre. L'année du Covid-19 aura été tout de même assez chargée pour les plus téméraires qui ont réussi à faire feu de tout bois et défier la pandémie tout en continuant à travailler avec intelligence de façon pondérée. En effet, en plus des workshops en tout genre (cinéma, actorat, réalisation, danse...) voila qu'un nouveau projet pointe son nez. Et pas des moindres! Dans le cadre de «la nuit des idées» 2021, organisée par l'Institut français, Alpha Tango vous propose, comme c'est souligné dans son communiqué, de «célébrer la culture, en participant à une expérience créative, à concevoir une oeuvre collective unique initiée et réalisée par Thomas Castaing (réalisateur) avec une composition musicale originale de Safy Boutella (auteur/compositeur) et co-réalisée par tout ceux qui vont répondre à cet appel à participation!». Et d'ajouter: «Malgré une crise sanitaire et économique mondiale, l'éloignement forcé de nos proches, des frontières toujours plus hautes et des relations virtuelles qui prennent le pas sur le réel, les liens qui nous unissent, aux êtres et aux lieux, subsistent et semblent trouver d'autres chemins, plus ou moins sinueux, pour tenter de perpétuer le sentiment d'unité qui nous anime», expliquent les organisateurs.

Une oeuvre collective

«Vital», le nom de cette oeuvre monumentale hybride, se veut une «fusion de visions artistiques, qui naîtra durant le montage de l'oeuvre cinématographique, et dont l'épanouissement émotionnel se révèlera avec la bande originale qui sera crée «live» au piano (entre autres) par Safy Boutella, un artiste algérien de renommée internationale.». Et de poursuivre le descriptif du projet:

«Composé de séquences vidéo, de photographies, d'oeuvres plastiques, et de proses, sous le thème, entre autres, de la proximité, sa volonté est de rapprocher les êtres et leurs sentiments, les unir le temps d'une projection-concert, pour que naisse de ce tissage d'émotions, une oeuvre collective universelle et poétique. L'aboutissement de ce projet ambitieux est de positionner l'art comme vecteur de cette «unité vitale», l'art comme «nécessité intérieure» dont artiste et spectateur sont détenteurs.»Aussi, sur le plan cinématographique les intéressés peuvent envoyer deux minutes (durée maximum) filmées, ayant pour sujet un être, un lieu, ou un objet dont on se sent proche et 2 minutes (durée maximum) filmées (même à travers l'écran d'un ordinateur) d'un être, d'un lieu, d'un objet dont on se sent trop éloigné. Les films ne doivent comporter aucun dialogue. À envoyer à [email protected] Côté littérature, les amoureux des belles- lettres peuvent envoyer leur prose ayant pour thème «l'instant», sous la forme d'un enregistrement audio de 20 secondes (durée maximum). Si la langue parlée n'est ni en français ni en arabe, ni en anglais, une traduction (rédigée en français ou en anglais) est exigée. (envoyer à [email protected]). S'agissant des arts de la scène, les intéressés doivent envoyer 3 minutes (durée maximum) filmées de leur création, mettant en scène 1 ou 2 danseurs dans une chorégraphie originale sur le thème «semblables». (À envoyer à [email protected]).

Artistes à vos créations!

S'agissant cette fois des Arts médiatiques, les artistes intéressés peuvent envoyer 2 photographies originales, qui mettent en opposition le «monde d'avant» et «le monde d'après» le Covid-19. Les photos choisies seront tirées pour être présentées lors de l'exposition, et seront incluses dans le montage du film «Vital». (à envoyer à [email protected]). Dans la catégorie sculptures et arts visuels, les oeuvres envoyées sont des photographies avec la description d'une oeuvre picturale, plastique ou d'une installation artistique originale ayant pour thème «la cohésion». Les oeuvres les plus inspirantes et pouvant être acheminées à Alger seront présentées lors de l'exposition. (À envoyer à [email protected]). A noter que les fichiers doivent être envoyés aux adresses respectives sus mentionnées via Wetransfer. Le poids des fichiers video ne doit pas excéder 400 mb.

(Les liens des formats des fichiers acceptés:https://helpx.adobe.com/.../kb/supported-file-formats.html). À noter que la date limite pour les envois est fixée au 15 janvier 2021. Tous les auteurs seront crédités en tant que co-réalisateurs de l'oeuvre finale. Un très beau projet en somme qui rassemblera des oeuvres d'artistes issus de toutes disciplines confondu. Le résultat formera à coup sûr, une fresque humaine et artistique monumentale, même époustouflante et dont la grandeur n'aura d'égal que la beauté de son contenu et la poésie de ses multiples expressions. Alors foncez! Car la culture n'est pas simplement une nécessite mais une chose vitale pour toute société!