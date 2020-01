La galerie d’art Ifru Design sise, à 139,boulevard Krim-Belkacem,Télemly, Alger vous convie le 17 janvier à partir de 17h30 à une exposition de l’artiste, Abdelhalim Boukhalfa intitulée «Hommages». Dans un descriptif signé Omar Mokedem on se demande d’emblée : « Où se termine la vérité et où commence la fiction ? ». Puis de souligner : «Ses œuvres portent sur la réflexivité du vécu sensible et son impact sur la formativité humaine. Son approche est celle de la phénoménologie, une approche holistique basée sur la singularité de l’expérience vécue comme source d’apprentissage. partager ses expériences de vie, s’ouvrir sur le champ des possibles et transformer son vécu en expérience formative pour soi-même et pour les autres.. » et de poursuivre à propos de l’artiste : « Il pratique de l’art expérientielle, qui prend comme point de départ une expérience telle qu’elle a été vécue pour la rendre explicite, en mettant en lumière ses qualités sensibles. Son impensé, son préréfléchi, il utilise des moments intimes de sa vie ou de celles des autres pour créer ses œuvres. Il peut tout aussi bien parler de l’attente, de la mémoire d’un lieu, du nom du père ou de l’altérité, comme de la nostalgie, la Paix dans le monde, la liberté de la Palestine, l’immigration les traditions et la culture algérienne, les frontières, notre artiste Abdelhalim Boukhalfa a toujours créé une passerelle entre l’art et la vie, il s’engage avec son expérience dans un parcours réflexif à travers les champs disciplinaires des arts du visuel et du langage complexes. »