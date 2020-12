Abdellah Mohia reste présent, parmi nous, 14 ans après son décès le 7 décembre 2004. De l'avis unanime de tous les hommes de théâtre, l'apport de Mohia au théâtre d'expression berbère et algérien de manière générale, est énorme. Au théâtre kabyle, beaucoup plus bien sûr car il en a été le précurseur. Il a été le premier à adapter en kabyle les plus grandes et les plus célèbres pièces théâtrales au monde. Adapté et non pas traduit et tout le génie et le secret de Abdellah Mohia résident dans ce détail important. En adaptant les pièces en question, Mohia les a en quelque sorte «kabylisées».

Il y a planté le décor de la société kabyle, la mentalité kabyle, la sociologie kabyle ainsi que les expressions kabyles qui conviennent à toutes les situations. C'est pourquoi, en regardant ou en écoutant les pièces adaptées par Mohia, on oublie d'emblée qu'il s'agit d'adaptations faites à partir de pièces étrangères.

Un génie littéraire

Même concernant les prénoms des personnages, Mohia effectue l'effort de leur attribuer des noms avec des sonorités kabyles: Sinistri, Lala Mjielt, Sifouni, etc. Rien n'est laissé au hasard dans l'oeuvre colossale de Mohia. Le secret de ce travail parfait réside aussi dans un autre détail peut-être inconnu par le commun des lecteurs. Mohia ne travaillait pas seul quand il s'attaquait aux chantiers d'adaptation. Il s'entourait toujours d'un groupe d'amis très imprégnés de la langue kabyle authentique qui lui prêtaient volontiers main forte dans cette dure entreprise. Le génie littéraire de Mohia réside aussi dans cette façon de faire qui lui a permis de produire des pièces théâtrales qui ne sont en réalité que largement inspirées des textes d'origine. C'est le 1er novembre 1950 que Mohia voit le jour en Kabylie. Originaire d'Ath Eurbah, à Tassaft Ouguemoun, Mohia a grandi dans la ville d'Azazga Son passage au lycée «Amirouche» de Tizi Ouzou a laissé une empreinte indélébile chez tous ses camarades qui voyaient le génie littéraire qui sommeillait en lui. Il fit l'université d'Alger avant d'aller s'installer définitivement en France. Ses premières adaptations théâtrales, il les enregistra sous support cassette audio à l'époque et il refusa toute idée de les mettre sur le circuit commercial. L'idée même de le faire le révoltait, selon ses anciens amis. Mohia était un artiste libre et l'esclavage de l'argent ne l'a jamais tenté durant toute sa vie.

Une voix unique

Dans près d'une quinzaine de cassettes, Mohia regroupa ses oeuvres qu'il interpréta lui-même avec sa voix unique et un talent de comédien indéniable. En plus des pièces théâtrales, Mohia a produit aussi de la poésie dont certains textes ont été interprétés par de célèbres chanteurs kabyles. Ses textes, aussi bien dramaturgiques que poétiques, ont joué un rôle dans la prise de conscience des citoyens par rapport à l'identité amazighe, interdite par le pouvoir politique de l'époque. Mohia a aussi contribué à éveiller les consciences par ses textes politiques et engagés.

Parmi les auteurs universellement connus et reconnus que Mohia a adaptés dans la langue kabyle, on peut citer: Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Luigi Pirandello, Molière, Lu Xun, Guy De Maupassant, Voltaire, etc. Selon plusieurs proches de Moia, avant sa mort, il était sur de nombreux travaux littéraires qui restent à ce jour inédits. Abdellah Mohia aurait traduit La République de Platon, en kabyle. Même les textes de Mohia connus du grand public et montés sur scène n'ont pas été édités sous forme de livres à ce jour hormis une seule oeuvre: l'adaptation des Fourberies de Scapin, célèbre pièce de théâtre de Molière. Mohia est décédé le 7 décembre 2004 à Paris après une longue maladie. Il a été enterré dans son village natal Ait Eurbah, près de Tassaft Ouguemoun dans la wilaya de Tizi Ouzou entre Mouloud Mammeri et Chabane Ouahioune.