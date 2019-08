Le long métrage de fiction, «Abou Leïla» de Amine Sidi Boumediene a été programmé en compétition au 20e festival international du cinéma de Calgary (Canada) prévu du 18 au 29 septembre prochain, annoncent les organisateurs. Coproduction, algéro-franco-qatarie de 140 mn, «Abou Leïla» revient sur les évènements tragiques des années 1990, à travers l’histoire des jeunes. Samir joué par Slimane Benouari et Lotfi campé par Lyès Salem qui traquent dans le désert algérien, Abou Leïla, un dangereux terroriste.

«Abou Leila» explore l’important impact sur la société de la violence et des traumatismes qui y sont liés.

Programmé au 72e festival de Cannes, en mai dernier, dans la section «Semaine de la critique», «Abou Leïla» est le premier long métrage de Amine Sidi Boumediene, après ses deux courts métrages, «Demain Alger?» et «El Djazira». Ce film avait également été projeté au 25e festival de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) dernièrement.

Pour son 20e anniversaire, le Festival international du cinéma de Calgary prévoit la projection de près de 200 films des plus marquants de l’année.

Considéré comme l’un des festivals les plus importants du Canada, cet événement prévoit des focus, des films d’école, des concerts de musique, des formations et des initiations destinées aux jeunes.