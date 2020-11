Artcertificate est un site qui propose aux artistes et aux professionnels de créer et d'enregistrer des certificats d'authenticité qui seront ensuite intégrés à la Blockchain sur le réseau Ethereum. Une option spécifique permet de transférer par un simple ‘clic', n'importe quel certificat sur la Blockchain. Artcertificate (www.artcertificate.eu) organise son 1er concours international d'art contemporain accessible à tous les artistes de tous les pays. (Voir le site pour les inscriptions) Toutes les oeuvres d'art sont admises: les dessins, les peintures, les sculptures et les photographies. L'objectif est de récompenser et de booster les artistes. Cette année, un grand prix récompensera la meilleure oeuvre du concours, tandis que des Premiers Prix seront décernés aux gagnants de chaque catégorie. Des chèques cadeaux d'une valeur de 250 à 500 euros accompagneront les récompenses, ainsi qu'une mise à l'honneur spéciale dans une vidéo de prestige, sur le prochain catalogue ‘only the best', le site Internet et les réseaux sociaux.

Prix prestigieux

Ce concours d'art international gagnant/gagnant est l'opportunité pour chaque artiste de remporter un prix prestigieux qui valorisera son parcours artistique.. Il n'y a pas d'exigence de qualification particulière. Toutes les oeuvres d'art sont admises: les dessins, les peintures, les sculptures et les photographies; quelle que soit la taille des oeu-vres. Comment procéder? L'inscription est libre et permet de présenter une à trois oeuvres au concours afin d'augmenter vos chances de remporter un prix. Le concours est 100% en ligne, il suffit juste de télécharger les photos des oeu-vres. Une fois votre candidature validée, il vous sera toutefois demandé de régler entre 8 et 24 euros de frais de participation selon le nombre d'oeuvres téléchargées. Cette participation est essentielle et permet à Artcertificate de financer l'ensemble de l'opération et de garantir les récompenses offertes aux gagnants. Un certificat de participation sera décerné à tous les artistes.

La date de clôture des inscriptions est prévue pour le 15 novembre 2020. La remise officielle des prix est prévue pour le 15 décembre 2020. Au palmares 25 oeuvres seront sélectionnées et cinq

oeuvres se verront récompensées.

Date de clôture: 15 novembre

Le grand prix (toutes catégories) se soldera par la remise d'un trophée spécial en cristal, un chèque cadeaux d'une valeur de 500 euros, la mise à la une de la vidéo prestige de l'événement, la mise à la une du palmarès du catalogue ‘only the best', un an de mise à la une sur le site Internet, ainsi que de la communication sur les réseaux sociaux. Les chèques cadeaux pourront être utilisés afin de participer aux magazines et catalogues d'artistes de Artcertificate, ainsi que pour l'achat de certificats d'authenticité. Une activité pour les artistes et un challenge surtout en ces temps de confinement. Et un remontant de moral pourquoi pas s'ils venaient à gagner!