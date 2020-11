Les travaux de réfection et de réhabilitation de la sale de cinéma «Ifriqia» de Mostaganem ont été achevés dernièrement, a-t-on appris samedi du directeur de wilaya des équipements publics, Ahmed Bergham.

Ces travaux, qui ont porté sur la restauration des édifices et des pavillons de cette infrastructure culturelle, dont la reconstruction des toits sans toucher à la façade externe, ont été achevés à 100 pour cent, a-t-il indiqué.

Cette salle, fermée durant plus de 20 années, fait l'objet actuellement de tests techniques pour les équipements de projection cinématographique, notamment l'image et le son, ainsi que des travaux de climatisation centrale et d'installation d'appareils de prévention des incendies et autres, a-t-il fait savoir, signalant que cette infrastructure a bénéficié d'équipements techniques sophistiqués pour la projection des films par Internet au lieu des équipements conventionnels du cinéma.

Les autorités locales de Mostaganem accordent une grande importance à l'opération de réhabilitation de cette salle d'une capacité d'accueil de 1 200 places, pour un coût de 190 millions DA pour sa rénovation complète, a-t-on affirmé.