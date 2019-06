Kenzi Girac le chanteur franco-gitan qui devait se produire jeudi soir au théâtre de Verdure à Ager, s’est vu refouler à l’aéroport d’Alger Houari Boumediene. Dans un communiqué de la boîte de production organisatrice du spectacle, Keral production impute cela à des « raisons administratives » qui n’auraient aucun lien avec leur boîte. Sur son réseau social, Kenzi Girac, qui fera une story en direct de l’aéroport, s’est dit « dégoûté » de ne pas rencontrer son public, imputant cela à « une affaire de visa ». Pourtant, la question à se poser alors « comment il a fait pour monter dans l’avion et venir en Algérie ? » Selon toute indiscrétion, il semblerait que la raison de son « non accès au territoire » selon les termes employés par les communicateurs de Keral Production, est des « tampons en provenance d’Israël sur son passeport »…Quoi qu’il en soit, Keral Production qui n’a pas annulé le concert, mais annoncé juste son report, affirme que les billets dont le coût varie entre 3200 DA et 5000 DA sont valables pour ceux qui voudraient venir au prochain concert, mais sont prêts aussi à les rembourser. Une drôle d’affaire quand même…