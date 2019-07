Le paysage culturel de la semaine écoulée a été ponctué par diverses activités culturelles en lien avec la littérature, la musique, le patrimoine, le théâtre et l’archéologie :

-Escale hier, à la plage «Marina», dans la ville côtière de Ténès (55 km de Chlef), de l’antenne mobile de la bibliothèque principale de la wilaya, suscitant un intérêt particulier chez les estivants.

- Exposition, depuis hier, dernier au Musée public national Ahmed-Zabana à Oran, de 60 toiles, signées par les artistes-plasticiens, Malika Kaskoussa, Taleb Mahmoud d’Oran, Abdelhadi Talbi de Aïn Témouchent, Noureddine Makdès de Sidi Bel-Abbès et Youcef Alaouiya de Relizane, à l’initiative de l’Union nationale des arts culturels en collaboration avec la direction du musée.



- Ouverture, aujourd’hui, à la Maison de la culture Ali-Zamoum, à Bouira du premier Salon national des arts traditionnels et des cultures populaires du patrimoine immatériel algérien, avec la participation de 30 villes d’Algérie.

- Distinction, demain, au siège de la wilaya de Constantine des lauréats du Concours pluridisciplinaire «Cheikh Abdelhamid-Benbadis» de l’année 2018.

- Organisation de plusieurs activités artistiques nocturnes, dans la ville de Bouira, en marge du premier Salon national des arts traditionnels et cultures populaires du patrimoine immatériel algérien, programmé depuis quelques jours, à la Maison de la culture Ali-Zaâmoum.

- Lancement mercredi prochain au théâtre régional Djillali-Benabdelhalim à Mostaganem, de la 2e phase qualificative de l’Ouest au 52e Festival national du théâtre amateur, prévu du 27 août au 1er septembre prochains.

- Découverte, dans la région de Aïn El Hamra dans la commune de Ferdjioua (Mila) d’une tombe datant de l’époque romaine.

- «Mon étoile», concert de musique algérienne, animé mercredi dernier à l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïh par l’ensemble «Safar», de musique andalouse, dirigé par le maestro Khalil Baba Ahmed.