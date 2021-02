La ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda a installé dimanche au siège de son département, Ahmed Belalem dans ses nouvelles fonctions de directeur du Centre national des manuscrits. La ministre de la Culture et des Arts a instruit le nouveau directeur afin de redynamiser le rôle du Centre national des manuscrits sur les plans, local et national, et travailler de manière à dresser un inventaire des manuscrits existants et les numériser. Malika Bendouda a insisté sur la nécessité de mettre au point des programmes à même de conserver, restaurer et mettre en valeur les manuscrits en impliquant des compétences qualifiées en collaboration avec les institutions concernées. L'importance du travail de proximité et des échanges avec les différents acteurs, associations, zaouïas, et citoyens a également été soulignée par la ministre. Natif de la wilaya d'Adrar, Ahmed Belalem est diplômé dans le domaine des finances et de l'économie, il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration du secteur des finances. Membre actif de la société civile activant dans les domaines liés au patrimoine, il a également été collaborateur principal dans le projet de la «Khizana» nationale du patrimoine qui a numérisé un grand nombre de manuscrits de la région d'Adrar. Créé en janvier 2006, le Centre national des manuscrits, installé dans la wilaya d'Adrar, est chargé de faire l`inventaire national du fonds de manuscrits, de localiser les «khizanas», de cataloguer, de conserver et de procéder à la paléographie des plus importantes pièces de ces bibliothèques traditionnelles.