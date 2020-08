L'un des plus grands maîtres de la chanson algérienne d'expression kabyle, mais aussi arabe, Akli Yahiatène, se porte mieux après un séjour récent à l'hôpital. Akli Yahiatène a été, en effet, pris en charge dans un hôpital de la wilaya de Tizi Ouzou, ces derniers jours, mais son état de santé est, aujourd'hui, loin d'être alarmant. Ses fans se sont certes, beaucoup inquiétés après l'annonce de la nouvelle de son hospitalisation, surtout avec le contexte actuel de pandémie de coronavirus, mais aussi en raison du fait que de nombreux autres hommes de culture de la région ont contracté ce virus et sont hospitalisés à l'instar de Belaïd Tagrawla, l'acteur Salem Oussalas et l'écrivain Hacène Halouane. Mais fort heureusement, Akli Yahiatène a quitté l'hôpital après avoir reçu les soins nécessaires et se porte comme un charme. Plutôt comme le jeune qu'il a toujours été et qu'il n'a jamais cessé d'être même après avoir franchi la zone des quatre-vingt ans. Akli Yahiatène s'est même offert le luxe et le plaisir de faire du tourisme puisqu'une fois sorti de l'hôpital, il a effectué une virée dans l'un des lieux les plus paradisiaques de la wilaya de Tizi Ouzou, un endroit touristique par excellence, à savoir Tabbourt Nlâinser dans la commune de Mechtras, près de sa région natale Ath Mendès à Boghni. Une région qu'il a tant chantée et louée dans ses immortelles chansons dont la mythique «Zrigh ezzin di Michelet». Akli Yahiatène est actuellement âgé de 87 ans. Il y a un peu plus d'une année, il a édité un nouvel album «Ammi», un fait inédit dans les annales de la chanson algérienne. Aucun artiste ayant dépassé 85 ans n'a édité un nouvel album comme l'a si bien fait Akli Yahiatène qui continue également à chanter sur scène avec la même «magistralité» que celle de ses vingt, trente ou quarante ans. Akli Yahiatène, c'est aussi la modestie. C'est l'un des rares artistes de sa trempe à continuer à se déplacer dans des bus et des fourgons de transport publics.