L'artiste Akram Minari de la wilaya de Tiaret a décroché le Premier Prix du concours de la meilleure photo au 3e Salon national de la photographie, organisé par la Maison de la culture «Aïssa Messaoudi» d'Aïn Téméouchent, a annoncé le jury. Le Deuxième Prix dans cette manifestation organisée sous le slogan «La photo à l'ère du coronavirus» a été remporté par l'artiste photographe Ghizlene Missoum de la wilaya de Tiaret et le troisième par l'artiste Sid Ahmed Benkhelifa de la wilaya de Relizane, a indiqué la présidente du jury, Noura Zaïr. Cette dernière a souligné que le Salon national a enregistré une évolution sensible par rapport à la première édition avec la participation d'oeuvres de valeur lors de cette édition en dépit de la conjoncture difficile pour la prise de photos, marquée par la pandémie du Covid-19. La photo, qui a remporté le titre de cette édition, a traité du cas d'une femme âgée infectée par la Covid-19 recevant des soins de son mari. L'artiste Akram Minari a affirmé qu'il s'agissait d'une scène réelle qu'il tentait de transmettre à travers la photo. Akram Minari a déclaré, qu'il avait déjà remporté de nombreux titres nationaux et internationaux dans le domaine de la photographie, le plus récent au concours international de la photo du patrimoine en France, en plus de la médaille d'argent dans un concours international en Malaisie, l'année dernière.