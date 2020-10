Le programme virtuel du TNA se poursuit durant ce mois d'octobre, avec la tenue sur notre page facebook des «Al-Majaliss al-Iftiradhiya». Pour rappel, «Al-Majaliss al-Iftiradhiya», ce sont des rencontres virtuelles hebdomadaires, organisées par le Théâtre national algérien, animées et coordonnées par l'écrivain et journaliste Abderrazak Boukkeba. Elles mettent le texte théâtral à l'honneur, sur les plans de l'écriture, de la recherche et de la critique, en proposant des lectures de textes suivies de communications de critiques et universitaires.

Le programme du mois d'octobre s'organise comme suit:

Samedi 10 octobre 2020

Al Qilada al-aâdjiba

Texte de Mazen Farrah (Tébessa)

Lecture critique: Docteur Lakhdar Mansouri

Samedi 17 octobre 2020

Arrajoulou al-midhalla

Texte de Youcef Baâloudj

Lecture critique: Docteur Lakhdar Mansouri

Samedi 24 octobre 2020

Sayaratou abi

Texte de Omar Mohamed Bakir (Relizane)

Lecture critique: Mohamed Frimahdi