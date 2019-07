En partenariat avec l’Onda, Société Générale Algérie, TV5 Monde et l’ambassade de Pologne à Alger. Esplanade de Riad El Feth-El Madania-Alger Le Fibda lance ses concours

1- Concours espoir scolaire- Thème libre-

2- Concours affiche exclusivement adressé aux étudiants des Ecoles des beaux-arts d’Algérie. Thème « Les Super Héros à Alger »

3- Concours Jeunes Talents

• En partenariat avec l’ambassade de Pologne à Alger, réalisation d’un album suivant un scénario proposé concernant une histoire commune entre l’Algérie et la Pologne

• Concours jeunes talents : thème libre en partenariat avec Société Générale Algérie et TV5Monde

4- Concours international –Uniquement les albums publiés-

5- Concours Cosplay

Le règlement et les conditions de participation sont à consulter sur le site du Fibda www.bdalger.com