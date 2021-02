D'abord qui est Gérard Lambert? Il a enseigné au village Taguemount Azzouz dans les Ath Douala, alors qu'il était coopérant entre 1971 et 1973. Il se sentait autant breton que français au contact de ses élèves qui se déclaraient kabyles et Algériens, témoigne-t-il d'emblée. Très marqué par son passage en Algérie, Gérard Lambert a créé de nombreux blogs littéraires, dont «Pti-Bretons», «Timkardhit» (bibliothèque en langue amazighe) et il a référencé des milliers d'ouvrages dans la Base bibliographique en ligne «La Kabylie en 7001 livres. Ce recueil, fraichement paru, est son premier ouvrage composé de ces nouvelles. Au sujet de ce livre et de l'idée ayant présidé à sa rédaction, l'auteur précise que l'Algérie est un pays indépendant depuis 1962 et qu'il a son Histoire avec un grand H, mais, s'interroge Gérard Lambert: qui se soucie des histoires personnelles de ses enfants, de ses jeunes garçons et filles? Dans ce recueil de nouvelles, sept parmi les personnages racontent leur vie au quotidien, leurs espoirs et leurs déboires.

Un demi-siècle d'histoire

Il s'agit de Lounès, Kenza, Zineb, Ali, Nadia, Farid et Sofiane.

Gérard Lambert précise en outre que les histoires racontées dans son livre se situent sur une période de plus d'un demi-siècle, entre 1957 et 2020. Région: Ath Douala, wilaya: Tizi Ouzou et village Tagragra, l'un des rares, en Kabylie à avoir encore gardé son aspect architectural authentique à ce jour. C'est ici que se déroule la première nouvelle du livre de Gérard Lambert.

Le récit remonte au début des années 70 et tourne autour du destin de Lounès, personnage né avec des jambes biscornues. Dans son petit village de Kabylie, explique l'auteur, Lounès va à l'école à dos d'âne.

Le père Élan, un Père Blanc, va essayer de l'aider à surmonter son handicap. Dans la nouvelle Kenza de Djémila, l'histoire se déroule dans les années 1980. Kenza est élevée par sa grand-mère dans les environs de Djémila près de Sétif. Son père travaille comme ouvrier agricole dans une palmeraie, mais il gagne peu.

Kenza pourra-t-elle, malgré tout, aller au collège? Ici aussi, l'auteur s'inspire de ce qu'il a lui-même vu et vécu puisqu'il a visité l'Algérie, ses paysages grandioses, ses populations diverses et ses sites historiques témoins de différentes époques.

Femme des Monts Chenoua

Dans la nouvelle Zineb de Cherchell, il s'agit d'une femme qui vit dans un village des Monts Chenoua avec ses parents et ses trois frères. Elle aime les études, mais un cousin d'Alger voudrait se marier avec elle. Comment va-t-elle réagir? Et qu'en pensent ses parents? Quant à Ali d'Ath Yanni, il n'a que 9 ans au début de la guerre d'Algérie. Ses parents habitent Ath Yanni. Vont-ils réussir à le protéger du malheur et à lui assurer un avenir? Dans le même livre, il y a aussi Nadia de Tizi Ouzou. C'est une jeune fille qui a passé son baccalauréat en 1968. Elle a beaucoup d'admiration pour son père, un maçon émigré en France, et envisage un avenir dans les métiers du bâtiment. Est-ce possible pour une fille dans la jeune Algérie? Dans une autre nouvelle, il est question de Farid de Béjaïa et de son jeune frère Akli, deux garçons d'une famille modeste. Leur maison est isolée au sud par l'oued Sahel (appelé plus loin la Soummam) et au nord par les premières pentes du Tamgout de Lalla Khédidja (le plus haut sommet de Kabylie).

Le cadre est enchanteur,mais, depuis dix ans, c'est la tragédie en Algérie. Un autre texte parle de Sofiane, né en 1975 dans une banlieue pauvre d'Alger. C'est un beau garçon, mais tellement timide! Il aimerait pourtant trouver une fiancée et fonder une famille... Comme on peut le constater, Gérard Lambert réussit à dépeindre plusieurs profils de personnages très différents, mais qui font tous partie d'une même société, la société algérienne, mais à différentes époques. Il s'agit aussi de récits exquis, mais émouvants ayant eu lieu dans plusieurs régions du pays, ce qui permettra au lecteur de voyager interminablement et agréablement en lisant ce recueil de nouvelles.