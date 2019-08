L’idole des jeunes, l’artiste kabylophone engagé Ali Amran donnera une série de deux concerts les 17 et 18 août prochains à Tigzirt et à Béjaïa. L’artiste ira à la rencontre de son public pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans de la région. C’est à Tigzirt et à Béjaïa, dans l’ordre, que se produira Ali Amran. L’auteur, compositeur et interprète aux tons à la fois folk et mélodieux, animera les dernières soirées du mois d’août en proposant ses meilleurs morceaux. Pour rappel, Ali Amran, de son vrai nom Ali Koulougli (Amran ayant été le prénom de son grand-père) est un natif de la Grande-Kabylie et s’en inspire entièrement pour écrire ses textes. Sa musique, quant à elle, est issue d’un univers folk qui se marie parfois avec le blues ou le rock. Autant de mélanges d’influences qui créent des atmosphères bien particulières faisant la signature de l’artiste. Il est à noter que le concert de Tigzirt se déroulera à l’espace Louni et débutera à 22h. Celui de Béjaïa aura lieu au stade scolaire et débutera à 21h30. Ali Amrane est un artiste qui sait comment attirer la foule vers lui. Ses concerts sont en général empreints d’une aura indescriptible. Un public qui connaît par chœur ses chansons et les répète avec lui en diapason et fusion indescriptibles. Bête de scène, Ali Amran saura à coup sûr faire encore entendre parler de lui…