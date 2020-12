Canicule glaciale, nouveau roman d'Amin Zaoui, paru aux éditions Dalimen, nous montre des vérités qui ne sont pas connues de la majorité des Algériens nés après l'indépendance. Des vérités sur la société algérienne avant et pendant la guerre d'indépendance. Mais aussi après 1962. Il s'agit plutôt de faces cachées dont on ne parle plus ou très peu car désormais, faisant partie de l'infinité de sujets tabous qui pullulent chez nous.

Richesse culturelle

Canicule glaciale de Amin Zaoui fait traverser au lecteur presqu'un siècle de l'histoire de l'Algérie. Le roman s'ouvre des années bien avant le déclenchement de la guerre pour l'Indépendance le 1er novembre 1954 et se poursuit jusqu'aux années 90 ayant vu le pays sombrer dans une indicible barbarie. Seuls deux des trois personnages principaux du roman survivront à la guerre d'indépendance dans laquelle ils étaient engagés corps et âme. Le troisième est tombé au champ d'honneur. Deux des trois personnages principaux ne sont pas musulmans et sont d'autres confessions mais ils sont profondément algériens. Ils lutteront dans les rangs de l'ALN pour libérer leur pays. Les trois personnages sont aussi des amis que la différence de religion et de traditions n'a pas éloignés comme on pourrait le penser. À l'époque, tel que nous le restitue si bien Amin Zaoui, la religion n'était guère un obstacle pour tisser des amitiés même avec des personnes ayant d'autres croyances. À travers les trois profils, Amin Zaoui nous fait voyager dans différentes villes algériennes de l'Est, à l'Ouest puis en France. Mais la ville qui constitue le coeur palpitant de ce roman est Oran, cité magique et débordant de vitalité. Du moins à une certaine époque. Amin Zaoui parle d'Oran comme on parlerait d'une femme qu'on n'a pas cessé d'aimer. Il cite «La peste» d'Albert Camus dont la trame se déroule à Oran. Il parle aussi d'Emanuel Roblès qui a tant écrit sur Oran. D'autres écrivains de plusieurs horizons différents y figurent. Il évoque l'amazighité de l'Algérie à travers plusieurs exemples à commencer par le nom de son personnage principal, inspiré de celui du premier écrivain berbère Apulée de Madaure, auteur de «L'Ane d'or». Amin Zaoui a voulu, à travers ce roman, corriger l'histoire d'un pays qui a pourtant une richesse culturelle et cultuelle indéniables. Canicule glaciale est un roman sur l'Algérie plurielle, la terre des ombres, celle où plusieurs dimensions sont occultées sciemment pour des raisons qui restent à ce jour difficiles à cerner. Canicule glaciale est en outre un roman d'amour, mais il y est question d'amours fugaces. Des relations fugitives qui sont avortées parfois avant même de naitre comme celle du personnage principal avec la fille d'un officier de l'Armée française. Et tant d'autres. Des histoires d'amour absurdes comme l'est la vie très souvent, dans ce livre. Et Amin Zaoui sait y mettre sa dose de poésie à chaque fois que la nécessité s'y impose.

Surprise et originalité

De la poésie, il y en a en effet dans ce roman. Parfois, le lecteur a l'impression de se perdre car l'auteur change de narrateur sans l'avertir. Et c'est aussi l'une des originalités de ce récit romancé. Mais dès que l'auteur commence à livrer des éléments sur le personnage qui parle, on comprend vite de qui il s'agit. D'une caserne de l'Armée française, les trois copains désertèrent pour rejoindre l'ALN et se battre pour l'indépendance. Amin Zaoui ne s'attarde pas trop sur les sept années de guerre car des choses inattendues se passeront après l'indépendance et bien plus tard. Et même mort avant 1962, l'un des trois personnages principaux restera présent dans le roman pour une raison que le lecteur découvrira au fur et à mesure. Mais la suite des événements n'est pas du tout agréable. Le lecteur le découvrira à ses dépens, lui qui s'attendrait à des lendemains qui chantent une fois que l'indépendance est acquise. Amin Zaoui ne dit pas tout. Il laisse le lecteur imaginer ce qu'il y a entre chaque deux épisodes. Le roman d'Amin Zaoui nous offre une lecture sous un autre prisme de l'Algérie, celle d'avant le déclenchement de la guerre d'indépendance, celle des 7 ans de guerre et celle d'après-l'indépendance. Amin Zaoui réussit à nous faire voyager dans une Algérie qui n'est pas forcément celle dont on a le plus parlé dans les livres et dans les films.