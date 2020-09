Animatrice, présentatrice et réalisatrice de diverses émissions à la Radio Alger Chaine 3, Amina Aïssi, qui y travaille depuis de nombreuses années, vient d'être nommée directrice du centre culturel de la radio algérienne (auditorium). Avant, elle était chef du département «musique» à Alger chaîne 3, mais aussi directrice de radio Bahdja. Sur sa page facebook elle s'adresse aux artistes à venir cordialement au centre culturel par ces termes.: «étant la nouvelle directrice du centre culturel de la radio algérienne, j'invite tous mes amis(e) s artistes peintres, photographes, hommes et femmes de lettres, poètes, musiciens, chorégraphes, chanteurs, stylistes, conteurs, artisans, humoristes.... à se rapprocher de moi via messenger. Bienvenue à tous les artistes au centre culturel de la radio algérienne et que l'art et la culture nous inondent de bonheur, dès que la situation sanitaire nous le permettra, bien entendu» dira Amina Aïssi sur sa page facebook en s'adressant généreusement aux artistes.