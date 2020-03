«Cuatro», un concert de musique flamenco a été animé dimanche à Alger par l’ensemble féminin espagnol «Las Migas» dans une ambiance de grands soirs, où l’esprit festif a régné devant un public nombreux, à l’occasion de la Journée internationale de la femme. Accueillies au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna), quatre musiciennes, toutes aussi créatives que virtuoses ont enflammé la salle de spectacles Mustapha-Kateb, durant plus d’une heure de temps, étalant une dizaine de pièces tirées essentiellement de leur dernier album «Cuatro». Fringantes et enjouées, Carolina Duran au violon, Marta Robles et Alicia Grillo aux guitares ainsi que Carolina Fernandez au chant et à la danse, ont fait montre de toute l’étendue de leurs talents respectifs, mettant de l’entrain dans la salle en faisant participer le public dans une ambiance joyeuse et festive. Au-delà de leur génie et leur savoir-faire, les quatre femmes ont depuis toujours affirmé leur volonté de s’affirmer en bravant, une fois de plus, lors de cette journée internationale dédiée à la femme, les «qu’en dira-t-on» des conservateurs phallocrates qui voient d’un mauvais œil la femme assurer le rôle de l’accompagnement et du solo à la guitare dans le genre flamenco, préférant la cantonner uniquement au chant et à la danse. Entre autres pièces traditionnelles figurant dans leur dernier opus et reprises sur la scène du Tna, «Alegrias», «La Zarzamora», «Gitana Hechicera» et «La Tarara» (la folle), une chanson populaire du XIXe siècle qui raconte l’histoire d’une jolie fille qui dansait dans les champs pour le plaisir des paysans travaillant la terre et qui avait inspiré le grand poète espagnol Federico Garcia Lorca (1898-1936) dans l’écriture de sa célèbre poésie éponyme. Extraites du dernier opus du groupe, les pièces «Playa Sanlûcar», «Vente conmigo» (viens avec moi), «Rumba Lorca», «Tangos de la Repompa», «Con lo bien que yo estaba sola», «Ojos Verdes», «Solo violin», «La maleta», «Me Mueve el aire» et «Tu boca» (ta bouche) ont été rendues dans un élan créatif et une maîtrise technique très appréciés par le public.