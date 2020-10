Fidèle à leur ligne éditoriale le festival des JCC, découvreur de talents, pour cette édition exceptionnelle, a décidé de soutenir les premières et deuxièmes oeuvres des réalisateurs.

Une liste de 14 oeuvres réparties, équitablement, entre les ateliers Chabaka et Takmil ont été retenues dans le cadre de la plateforme Carthage Pro, a annoncé, vendredi dernier, la direction de la 31ème édition des Journées cinématographiques de Carthage prévue du 7 au 12 décembre 2020.

Sept projets en développement et sept en postproduction font partie de cette sélection qui couvre des pays arabes et africains, à savoir l'Algérie, l'Egypte, le Gabon, la Jordanie, le Liban, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie.

Le cinéma tunisien est présent à travers trois films pour chacun des deux ateliers qui se dérouleront, pour leur part, du 16 au 18 décembre 2020.

En effet, depuis sa création en 2014, Takmil a soutenu 44 projets en phase de post-production. Quant à Chabaka et depuis que cet atelier est devenu compétitif en 2018, neuf projets en développement ont été soutenus. Nombreux sont les films sélectionnés qui ont connu une carrière internationale, dans des festivals ou dans des plates-formes professionnelles similaires.

Les porteurs de projets africains et arabes ont tous pu bénéficier des expériences, échanges, débats et l'expertise des invités professionnels de l'industrie cinématographique. Ces deux ateliers sont devenus complémentaires, ainsi, Carthage Pro se positionne comme la plateforme qui accompagne les cinéastes de la première étape de création jusqu'à la finition. «En cette année très difficile pour tous les artistes de tous bords, il est primordial de continuer à faire en sorte que les artistes continuent à nous faire rêver. Les JCC et malgré la pandémie, résistent et maintiennent Carthage Pro, une plate-forme plus adaptée aux conditions sanitaire. « soutiennent les organisateurs. Aussi, dans la section Takmil nous pouvons retenir le nom du réalisateur algérien Anis Djaâd qui bénéfice ainsi de cet atelier pour son film «l'Oliveraie», produit par Moncef Delici. Un film qui a reçu le soutien du CNC français. «L'Oliveraie» raconte l'histoire dramatique de Hadjer qui, un maton de printemps, se voit être l'objet d'une folle rumeur qui circulera à son encotre dans le village. Cette veuve, qui vit seule avec son fils adolescent appelé Djamil, est jeté en pâture. Les deux sont forcés à partir. Apres quelques errances, ils échouent sur la côte, chez un bienfaiteur patron de gargote. Leur «exil» vers ce monde nouveau ne sera pas de tout repos. Entre les dérives du fils et les concessions de la mère, le chemin vers la reconstruction semble interminable. Un retour vers le village natal est encore envisageable? Pour rappel, Anis Djaâd fut journaliste au Soir d'Algérie puis à la Tribune avant de se lancer dans le cinéma en réalisant quelques courts métrages. On citera «Le Hublot» en 2012, «Passage à niveau» en 2014 et «Le voyage de Keltoum» en 2016. Anis Djaâd est aussi écrivain «(L'odeur du violon», sorti aux éditions Le Manuscrit).