Si tu sais super bien t'exprimer, ce concours est fait pour toi! L'Institut français d'Alger met à l'honneur l'art oratoire en organisant la première édition du concours Eloquentia Alger. Ce dernier est accessible à toute personne âgée entre 18 et 30 ans habitant ou étudiant à Alger. Pour y participer, il suffit d'envoyer une vidéo de présentation de 30 secondes, via wetransfer, à l'adresse suivante: [email protected]

À côté de cela, il vous suffira de donner dans le mail, les renseignements, à savoir votre nom et prénom, date de naissance, votre numéro de tel, votre adresse et une courte présentation de vous-même. Les candidatures doivent parvenir, au plus tard, le 9 mars 2021, à 23h59.

Les candidats retenus seront informés du résultat de l'appel à candidature par mail.

«Porter sa voix pour se construire, s'enrichir et s'affirmer.» peut -on lire dans le texte de présentation qui explique que la manifestation «Eloquentia» est un projet éducatif qui réunit une jeunesse diversifiée autour de valeurs citoyennes. Ce concours a été imaginé par Stéphane de Freitas en 2012. Il est devenu, en peu de temps, le plus grand concours de prise de parole francophone.

«À travers, notamment des ateliers d'écritures créatives (slam/poésie), d'expression scénique, de rhétorique et de plaidoirie, Eloquentia aide à développer la confiance en soi et à prendre conscience de la force de la parole dans la culture du débat.» nous indiquet-on.

Le concours se déroule sous forme de tournoi. Il consiste à opposer les candidats lors de joutes oratoires autour d'un thème précis.

Un jury composé de professionnels de la parole désignera une lauréate après quatre tours éliminatoires s'étalant sur un mois.

L'usage des différentes formes d'expression orale est encouragé.

Les candidats peuvent ainsi faire leur élocution en poésie, discours, plaidoirie ou encore en slam. Le/la lauréat.e d'Eloquentia Alger aura le privilège de participer au concours international Eloquentia.

À noter que la clôture des inscriptions est prévue pour le mardi 9 mars.

Les ateliers pour leur part, se dérouleront les 20 et 27 mars, 3 et 10 avril.

Le premier tour se tiendra samedi 17 avril, le deuxième tour, le samedi 24 avril, la demi-finale aura lieu le jeudi 29 avril quant à la finale, le jeudi 6 mai.

Ce concours est ainsi un très bel exercice pour évaluer non seulement ses capacités oratoires, mais un bon exercice pour sonder son degré d'assurance et sa culture langagière.

Ludique et divertissant, il peut s'avérer très instructif à la fois et pédagogique. Cela ouvrira peut-être, pourquoi plus tard, à ses détendeurs du premier titre, à se retrouver à nouveau face à d'autres personnes, en vue d'animer toute sorte de manifestation où la parole est roi...

Une belle préparation en matière, en soi non négligeable!