La violence est un puissant générateur d'émotions et à l'heure où les violences faites aux femmes font débat comme jamais en Algérie, il nous apparait important, en tant qu'acteurs culturels et de l'image, d'interroger les représentations de celles-ci. Pour ce faire, et dans la perspective de réaliser sept courts métrages documentaires de 7 minutes, «Dima Cinéma» lance un appel à candidature sur la thématique «7 minutes contre les violences faites aux femmes». Destiné à un public avec une première expérience professionnelle dans le cinéma, ce projet se décline en deux temps: la préparation et la réalisation. Tout au long du programme, des rencontres et mises en liens seront effectuées avec des professionnels (elles) du cinéma. La deuxième phase consistera à tourner et monter les films, sur une durée préalablement définie par le programme. Pour participer, il vous suffit d'avoir plus de 18 ans (dépassé 18 ans, aucune limite d'âge n'est requise), avoir au moins une première expérience dans le cinéma et la vidéo. Il n'est pas nécessaire d'être un (une) professionnel (elle) confirmé (ée) du cinéma, néanmoins avoir un lien d'une manière ou d'une autre avec la profession est essentiel. Manifester un intérêt avéré pour la thématique, Faire preuve d'autonomie et d'esprit d'initiative.

Le présent appel a pour objectif de cibler des réalisateurs ayant déjà réalisé un premier film. Pour postuler, il vous suffit de joindre les éléments suivants à l'adresse mail: [email protected] avant le 20 Décembre 2020:

Un court synopsis ou idée (provisoire) sur la thématique «Les violences faites aux femmes et l'art du hors champ». Veuillez écrire un texte entre 5 et 10 lignes maximum. Ce texte peut prendre n'importe quelle forme, vous pouvez exprimer une idée de film ou de personnage, exprimer une expérience personnelle ou bien exprimer simplement votre avis sur la thématique. Ecrire une lettre de manifestation d'intérêt, à votre guise, d'environ 500 mots pour le programme.

Envoyer un CV d'une page en relation avec le projet

- Un lien vers le ou les projets cinéma ou vidéo auxquels vous avez participé

Calendrier:

25 décembre: annonce des lauréates et des lauréats

Du 5 janvier au 5 février: phase préparatoire, il s'agit pour les participants (es) de trouver leurs personnages, d'écrire leurs scripts, de choisir leurs angles de vue.... Les équipes de tournage seront également constituées à ce stade.

Du 7 au 25 février: tournage

Du 27 février au 20 mars: restitution de la matière et montage

Ce calendrier est annoncé à titre indicatif et reste soumis aux aléas du contexte sanitaire. Si vous avez des questions, veuillez écrire à l'adresse: [email protected]