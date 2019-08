Apres le succès de la première édition, les Journées internationales du cinéma d’Oran reviennent cette année. La date de leur tenue n’est pas encore indiquée sur la page facebook de l’événement. Nous savons d’ores et déjà que la date butoir de l’envoi des films est fixée au 1er octobre 2019. Pour participer, il vous suffit de remplir un formulaire et de renseigner l’organisation sur les détails de votre œuvre. Cela est disponible en arabe, français anglais et espagnol sur la page facebook de la manifestation. Pour rappel, les Rencontres internationales du cinéma d’Oran explorent aussi bien des longs métrages que des courts métrages. Et déploient pour ce faire un espace de rencontre entre cinéphiles et monde du cinéma. Une date précise de l’événement sera bientôt communiquée. En attendant, la plate-forme de participation reste encore ouverte jusqu’au 1er octobre inclus. Pour rappel, Les RIC° sont un projet qui tend à générer un espace de débat, d’échange et de réflexion dirigé vers la société dans sa plus grande diversité, à travers le prisme de la représentation cinématographique sous forme de documentaires, de fictions et de films d’animation. Les RIC° sont conçues comme des rencontres cinématographiques non compétitives et internationales. Elles accueilleront 15 films nationaux et internationaux, courts et longs. Les RIC° c’est aussi des tables rondes ainsi que plusieurs ateliers de sensibilisation et masterclass autour de la pratique du cinéma, en amont et pendant les Rencontres. A travers une démarche de travail inter-associatif, les associations oranaises partenaires proposeront à Oran grâce aux Rencontres internationales du cinéma, une plateforme de rencontre libre et ouverte entre le public, les intervenants et les artistes.