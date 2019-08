Un appel à candidature a été lancé récemment par l’Association culturelle El-Hachemi-Guerouabi à l’adresse des jeunes talents de la chanson chaâbie pour prendre part au 5e Grand Prix national El-Hachemi Guerouabi, annonce l’association.

Les souscriptions à ce Grand Prix visant à dénicher et promouvoir de jeunes talents et de nouvelles voix dans la chanson chaâbie est ouvert aux jeunes chanteurs et chanteuses algériens jusqu’au 30 septembre prochain, sans conditions d’âge. Les participants doivent envoyer un enregistrement d’un istikhbar ou d’une introduction de chanson mettant en avant la voix du chanteur à l’adresse de l’association.

Les modalités de participations à ce concours sont disponibles sur la page Facebook de l’association.

Après une première sélection, une vingtaine de candidats retenus se produiront sur scène devant un jury.

Créée pour préserver et perpétrer l’héritage d’El Hachemi Guerouabi, disparu en 2006, cette association organise chaque année un hommage à ce monstre sacré de la chanson chaâbie qui réunit les lauréats de ce concours sur scène en plus de figures de la chanson algérienne et maghrébine.

Icône de la chanson chaâbie, El Hachemi Guerouabi s’était toujours distingué par sa voix puissante, d’une rare intensité, et son interprétation atypique de chansonnettes écrites par le regretté Mahboub Bati ou de qcid.

Après une carrière de plus de cinquante ans il laisse un héritage très riche et un mode d’interprétation propre à lui.